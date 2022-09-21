Москва, , 16:02 — REGNUM Выпускников военных кафедр в вузах не будут приравнивать к тем, кто прошел военную службу, частичная мобилизация касается тех, кто служил, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил», — ответил Бондарев.

Президент и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил России чётко очертил круг лиц, подлежащих мобилизации, указал сенатор.

«Она коснётся только тех граждан, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Кроме того, перед отправкой в части они пройдут дополнительную специальную подготовку. Поэтому, разумеется, «желторотики» на фронт не попадут. Попадут только те, кто умеет и готов защищать Родину и русский мир с оружием в руках», — отметил Бондарев в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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