Элиста, , 16:00 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков поддержал решение президента РФ Владимира Путина о введении в России с 21 сентября частичной мобилизации.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это своевременная и справедливая реакция на угрозы будущему нашей страны, бесчинства и убийства мирных жителей. Наш долг — защищать Россию. Мы не допустим возрождения нацизма во всех его проявлениях», — написал глава Калмыкии в своём телеграм-канале.

Хасиков заверил, что комиссия по мобилизации окажут необходимое содействие работе военных комиссариатов. Также будут проработаны дополнительные региональные меры поддержки семьям мобилизованных граждан.