21 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Литва повысила уровень готовности сил быстрого реагирования в ответ на объявление в России частичной мобилизации.

Оксана Переможенко, , 16:27 — REGNUM Литва повысила уровень готовности сил быстрого реагирования в ответ на объявление в России частичной мобилизации. Соответствующее заявление 21 сентября в социальных сетях сделал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поскольку российская военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. В наших силах быстрого реагирования повышается уровень готовности», — отметил он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отреагировали на указанную новость с юмором. Иные также добавили, что Литва слишком большого о себе мнения — России сейчас не до нее.

«Эти-то куда?» — смеется Алексей А.

«Какие хоть войска, велосипедные?!» — с юмором задался вопросом Podmoskovniy.

«Они, похоже, обгадились», — добавил Beautiful Day.

«Они здесь причем? Испугались, что ли?» — спросила Алина.

«А у них войска есть?» — с сарказмом поинтересовалась Светлана К.

«Гумпомощь в виде памперсов надо собирать?» — пошутила Victoria.

Корнелиу Баба. Испуг (фрагмент)

«Памятники сносить нечего было. Боятся, что и их зацепят», — отметила Светлана П.

«Пусть литовцы эстонцев там сразу пинают, а то те очнутся, а у них российский флаг над столицей развиваться будет», — шутит GSW.

«Вам вот смешно, а прибалтийским болонкам, наверное, страшно. Они не уверены, что НАТО будет их защищать», — добавила «Гайка».

«Вот это они в себя поверили», — смеется Tyana.

«Не думаю! НАТО там натаскало оружия больше, чем на [территорию б. УССР]», — написал Александр.

«Заучивают методички, как правильно в плен сдаваться. Судя по их парадам. Все их приготовления — это в моторную лодку бензин залить. И то, наверное, по приказу давно на [территорию б. УССР] её отправили», — отреагировал illy.

«Все 42 человека приведены в боевую готовность», — иронизирует Dibroff.

«Путин навёл шухер… Давно пора, а то эта Европа распоясалась. Забыли, твари, историю, кто освободил мир от фашизма. Напомним…» — пишет Татьяна С.

«Ходите и оглядывайтесь, а то расслабились…» — с сарказмом написала Ольга Д.

«Вы что, у них так-то самая сильная армия, состоящая из 4,5 солдат и целого чертежа танка! А какой у них военно-морской плот и военно-воздушный змей! Правда, один на всю Прибалтику», — шутит «Герой Донбасса».

«Не забудьте оповестить, когда начинать бояться», — смеется Ura.

«Вымираты боятся, что солдаты, следуя в пункт назначения, пешком через них пройдут… Не до вас сейчас, в очередь», — не без сарказма добавила Оксана А.

«Прям мир вокруг [них] крутится… Так они думают. Шавки, не до вас пока. Завязывайте гавкать под ухо, не до вас… Только пятки кусают, чем докучают до смерти», — подытожила Ирина.