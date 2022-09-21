Липецк, 21 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Акция «Своих не бросаем» в поддержку жителей Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР состоится в Липецке 23 сентября, в первы день референдумов по вопросу воссоединения с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Павел Ищенко ИА REGNUM Липецк

«Жители Донбасса — наши родные люди. Родные по духу, по образу мышления, мы знаем и чувствуем их боль. Россия никогда не стояла в стороне, когда обижали слабых. Справедливость — одна из отличительных черт характера нашего народа. И сегодня, когда Запад хочет сделать Россию слабой, неспособной защитить себя и других, мы тоже не будет молчать. Россия покажет свою силу и мощь, поддержит и защитит братские нам народы, будет действовать согласно грамотному курсу, выбранному нашим президентом», — сказал инициатор акции руководитель региональной общественной организации поддержки и содействия ветеранам и инвалидам боевых действий «Ветеранское братство» Александр Бакунин.

Акция состоится в 15:00 на липецком Городище. Участников акции ждёт концерт от творческих коллективов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы по вопросу воссоединения этих территорий с Россией.