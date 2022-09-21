Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») от Санкт-Петербурга заявил, что готов присоединиться к добровольческому депутатском батальону в рамках частичной мобилизации. Об этом 21 сентября Милонов написал в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Милонов

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал депутатов, у которых есть личное желание и необходимые военные навыки, в их желании присоединиться к частичной мобилизации. Милонов заявил, что готов вступить в ряды парламентариев-добровольцев.

«Слово, идея или идеология бьет врага не меньше, чем пуля или снаряд! Стране вновь нужны комиссары в пыльных шлемах, армия ждёт! Депутатский батальон будет первым политическом военным соединением! Политрук Виталий Милонов готов!», — написал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призывать будут тех, кто состоит в запасе и служил в рядах ВС РФ, а также имеет необходимые армии военно-учётные специальности.