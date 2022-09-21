Тамбов, 21 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Проголосовать на референдумах о воссоединении с Россией смогут граждане ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас вынужденно проживают в Тамбовской области, Об этом 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Облизбирком в рамках своих полномочий окажет содействие избирательным комиссиям Донбасса и областей б. УССР в организации референдума. Так, будут предоставлены помещения для голосования, технологическое оборудование, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации.

На территории Тамбовской области действуют 12 пунктов временного размещения беженцев. Уже формируются списки участников референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.