Вашингтон, , 16:04 — REGNUM К заявлению российского президента Владимира Путина, касающегося ядерного оружия, Вашингтон отнёсся со всей серьёзностью, заявил 21 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью ABC.

Джон Кирби Defense.gov

Назвав заявление российского президента «безответственной риторикой для ядерной державы», Кирби сказал: «Мы воспринимаем это серьёзно, мы, насколько можем, отслеживаем их (Москвы — прим. ИА REGNUM) стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость».

Он также отметил, что пока нет признаков того, что может потребоваться корректировка стратегии США. Если же Москва применит ядерное оружие, Россия столкнётся с тяжёлыми последствиями и станет изгоем.

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