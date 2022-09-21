Уфа, , 15:57 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» прежнему находится в плохом финансовом состоянии. Об этом 21 сентября заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Эмблема футбольного клуба «Уфа» Anatol

«Пока всё в таком же положении. Ничего нового, так сказать. Состояние не ахти какое, но мы не привыкли жаловаться. Боремся», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Уфа» покинула Российскую премьер-лигу (РПЛ), проиграв в стыковых матчах «Оренбургу». В нынешнем сезоне команда выступает в Первой лиге и после 10-ти туров занимает 12-е место с 12 очками.

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