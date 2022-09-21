Урумчи, Китай, , 15:56 — REGNUM Товарооборот между Китаем и другими 14 членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) достиг 8,32 трлн юаней (около $1,20 трлн) за первые восемь месяцев этого года, что составляет 30,5% от общего объема внешней торговли Китая, сообщил во вторник замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь, передает 21 сентября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Ван, также являющийся представителем Китая по международной торговле прт Министерстве коммерции КНР, выступил с речью на форуме проходящей седьмой выставки Китай — Евразия Экспо в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

С тех пор как RCEP вступил в силу 1 января этого года, он приносил компаниям все более заметные дивиденды благодаря тарифным уступкам, упрощению процедур торговли и другим мерам политики, сказал он.

Благодаря крупнейшему в мире соглашению о свободной торговле уровень либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций в Восточной Азии заметно повысился, а деловая среда региона постоянно улучшается по мере роста уверенности в восстановлении экономики, сказал Ван.