Урумчи, Китай, 21 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Товарооборот между Китаем и другими 14 членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) достиг 8,32 трлн юаней (около $1,20 трлн) за первые восемь месяцев этого года, что составляет 30,5% от общего объема внешней торговли Китая, сообщил во вторник замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь, передает 21 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ван, также являющийся представителем Китая по международной торговле прт Министерстве коммерции КНР, выступил с речью на форуме проходящей седьмой выставки Китай — Евразия Экспо в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

С тех пор как RCEP вступил в силу 1 января этого года, он приносил компаниям все более заметные дивиденды благодаря тарифным уступкам, упрощению процедур торговли и другим мерам политики, сказал он.

Благодаря крупнейшему в мире соглашению о свободной торговле уровень либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций в Восточной Азии заметно повысился, а деловая среда региона постоянно улучшается по мере роста уверенности в восстановлении экономики, сказал Ван.