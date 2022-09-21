Москва, , 15:56 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») считает, что парламентарии не должны участвовать в специальной военной операции, их дело — защита интересов избирателей и принятие решений, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Дмитрий Вяткин Duma.gov.ru

«Иной раз кажется, что, наверное, в чем-то уйти от решения… проблем, и написать заявление, уйти на фронт — это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью… Мы посмотрим — как будто бы две реальности: одна — фронтовая, одна — мирная, фейерверки над каждым городом, все увеселительные заведения полны людей», — заявил Вяткин в ходе заседания Госдумы,

«В этом заключается наша работа — принятие решений здесь и без всякого сомнения общение, поддержка наших сограждан, которые работают в тылу, живут обычной мирной жизнью», — убежден парламентарий.

Вместе с тем зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») заявил о том, что хочет принять участие в специальной военной операции вместе со своими товарищами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке депутатов и сотрудников аппарата, желающих принять участие в специальной военной операции.

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