Казань, 21 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В жилых домах города Казани отопление включат с 26 сентября. Сроки начала отопительного сезона были сдвинуты из-за погодных условий, сообщает мэрия.

ИА REGNUM Батарея

Изначально пуск тепла в многоквартирные дома столицы республики планировали с 20 сентября.

В первую очередь теплом обеспечат дошкольные и образовательные учреждения, объекты здравоохранения. По состоянию на 21 сентября к отоплению уже подключены 341 детский сад, 155 школ и 23 объекта здравоохранения.

Паспорта готовности к отопительному сезону в Татарии получили 17 506 многоквартирных домов, или 99,1%, уточнили в минстрое, архитектуры и ЖКХ РТ.

Синоптики до конца текущей недели прогнозируют пасмурную погоду с дождями. Температура воздуха по ночам составит около +13 градусов, в дневные часы потеплеет до +21 °С.

Ранее ИА REGNUM передавало, отопление уже поступило в 99% социальных учреждений и 98% жилых домов Москвы.

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