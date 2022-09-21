* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 21 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Питер Берген, аналитик CNN по вопросам национальной безопасности, чья карьера включает в себя преподавание в университете и написание книги «Взлёт и падение Усамы бен Ладена», в интервью с Али Майсамом Назари, главой отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Афганистана, обсудил возможность успеха афганских сил сопротивления в борьбе против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В августе 2021 года Соединённые Штаты вывели все свои вооружённые силы из Афганистана и позволили талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватить страну. С тех пор «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смог установить экстремистское правительство, лишив женщин большинства прав и запретив девочкам старше 12 лет ходить в школу. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также поддерживают тесные связи с террористическими группировками, такими как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сегодня контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Афганистаном более и более полный, чем в дни, предшествовавшие терактам 11 сентября. По сравнению с тем, что было двадцать лет назад, когда они были у власти, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня имеют больше и лучше оружия и сумели заполучить бронетехнику и стрелковое оружие, как, например, винтовки М16, оставленные американской армией.

Однако в прошлом году группировке под названием «Фронт национального сопротивления» под командованием Ахмада Масуда, сына легендарного антиталибского командира Ахмад Шаха Масуда, который был убит за два дня до терактов 11 сентября 2001 года террористами-смертниками «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), удалось развязать своего рода партизанскую войну против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы не допустить их полного господства над всем Афганистаном. Назари указал, что сопротивление продолжается в шести северных провинциях Афганистана силами 4000 обученных и опытных бойцов, но до сих пор ни одна страна не предоставила движению сопротивления ни малейшего количества оружия или экономической и финансовой поддержки. Северный сосед Афганистана Таджикистан — единственная страна, оказавшая политическую поддержку движению сопротивления.

Интервью состоялось именно в этой бывшей советской республике.

Питер Берген: Что вы ответите тем, кто говорит, что у движения сопротивления мало шансов противостоять хорошо вооруженным талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без военной и экономической поддержки других стран?

Али Майсам Назари: За всю историю сопротивления в Афганистане мы никогда не видели иностранной поддержки. Даже сопротивление покойного Ахмад Шаха Масуда против Советов началось с ограниченными ресурсами, и он смог победить мощную Красную Армию. Поэтому даже сейчас нам не обязательно нужна международная помощь и поддержка, чтобы начать борьбу за сохранение наших ценностей и прав — и этот метод сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смог показать свой потенциал в прошлом году. В то же время ясно, что из-за образа мыслей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по таким вопросам, как права женщин, права человека, демократия и терроризм, нельзя рассчитывать на политические методы для прекращения конфликта в Афганистане. На самом деле мы должны либо освободить страну, либо заставить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласиться на мирный процесс.

Берген: После ухода Америки из Афганистана только Фронт национального сопротивления оказал сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что казалось бесполезным. Но теперь, видимо, сопротивление снова возросло. Можете ли вы рассказать нашей публике историю прошлогодних событий?

Назари: После захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в середине августа 2021 года сопротивление началось в середине сентября 2021 года с концентрации тысяч бывших афганских силовиков в долинах Панджшера и Андараба. Вначале силы сопротивления вели против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обычную войну с применением оружия и бронетехники, но вскоре мы поняли, что продолжать такую войну с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без международной поддержки сложно. Тем более, что Панджшер и Андараб не имеют общих границ с соседними странами и это очень затрудняет снабжение припасами и средствами и оборудованием.

Поэтому Ахмад Масуд и другие командиры пришли к выводу, что конвенциональная война с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имевшими вооружение и технику на миллиарды долларов, невозможна. Мы не имели поддержки ни на региональном, ни на международном уровне, за исключением кратковременной политической и моральной поддержки таких стран, как Таджикистан. Поэтому, чтобы выжить, нам пришлось изменить нашу тактику с обычной войны на партизанскую и принять тот же подход, который мы использовали в 1980-х годах в войне с Советским Союзом, что мы и сделали, и приказали силам сопротивления отступить. Мы перебрались в отдаленные долины Панджшера, которые использовались в качестве баз ещё в 1980-х годах.

Придерживаясь этой тактики, прошлой зимой силы сопротивления имели военное присутствие в шести провинциях: Панджшер, Каписа, Баглан, Бадахшан, Тахар и Парван на севере Афганистана. Фронт сопротивления также внимательно следил за постепенным уходом таких командиров, как маулави Мехди — единственный шиитский командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — из рядов группировки, и готовился к весенним атакам с достаточной уверенностью. Теперь мы хотим, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поняли, что они столкнутся со стратегической неудачей на севере и не смогут сохранить своё господство нынешним путём. То есть талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны знать, что они больше не смогут удерживать север под оккупацией с помощью репрессивной силы, для которой Север не является родным. Тем более, что сопротивление смогло свести свои потери к минимуму благодаря тому, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют в боях солдат из Кандагара и Гильменда, которые не обучены боевым действиям в горах.

Берген: Как вы думаете, каковы сильные стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

Capost.media Террорист

Назари: Сила талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время заключается в том, что у них есть неограниченное количество оружия и боеприпасов, оставшихся от американских войск. Они также имеют влиятельных союзников-джихадистов и сотрудничают с региональными и международными террористическими группировками, такими как «Джамаат Ансарулла» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламское движение Узбекистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и превратили Афганистан в убежище для терроризма. Например, в настоящее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оснастили террористическую группировку «Джамаат Ансарулла» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоящую из граждан Таджикистана, американской техникой, оружием и боеприпасами и доверили им контроль таджикской границы.

Берген: Что такое Фронт национального сопротивления? Можете ли вы также рассказать о его сильных сторонах?

Назари: Во-первых, мы пользуемся народной поддержкой и признанием, и мы ясно видим, что люди признали сопротивление единственным способом вернуть себе свободу. Наше второе преимущество — боеспособные силы. По сути, военная ветвь Фронта сопротивления состоит не из простых граждан, а из бывших военнослужащих, а точнее, профессиональных солдат и офицеров, прошедших обучение в США и странах НАТО и воевавших против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении двух десятилетий, и им хорошо известен образ мышления и действий менталитет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Численность этих воинов составляет около 4000 человек. Ещё одно наше преимущество — сильное руководство. В этом контексте следует сказать, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разделены на несколько соперничающих группировок. Но мы все подчиняемся одному человеку и присягнули ему на верность.

Берген: Вы имеете в виду Ахмада Масуда?!

Назари: Да.

Берген: Что вы думаете о руководстве страной Ашрафа Гани, бывшего президента Афганистана?

Назари: Гани был слабым лидером, и с тех пор, как он стал президентом, начался процесс распада Афганистана. Когда Гани стал президентом, он никому не доверял, он полагался только на небольшой круг своих советников. Он также ослабил позиции министерств и передал все полномочия президентскому дворцу. Он самостоятельно принимал военные и политические решения и фактически всё контролировал с 2014 года. Интересно, что Гани не доверял даже собственным вооружённым силам, поэтому начал чистку армии и, отправив в отставку талантливых офицеров, доверил военные дела нескольким лояльным себе профанам и предателям, которые впоследствии сдались талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Берген: Вы говорите о последствиях мирного соглашения в Дохе 2020 года, которое было заключено между администрацией Трампа и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и впоследствии привело к выводу войск США из Афганистана во время президентства Байдена?

Назари: Мы можем только сказать, что соглашение в Дохе было катастрофой. Конечно, мы предупреждали американские власти за год до подписания соглашения, что отстранение избранного правительства Афганистана от переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на самом деле есть не что иное, как лишение существующей власти легитимности и передача её талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а после соглашения с США «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с нами договариваться не будет.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Берген: Есть ли у сопротивления помощь извне?

Назари: К сожалению, нет. Ни одна страна не желает поддерживать сопротивление. Наше послание разным странам заключается в том, что Афганистан не вовлечён в гражданскую войну, и, другими словами, неправильно думать, что помощь Фронту сопротивления может разжечь гражданскую войну. Потому что национальные силы сопротивления Афганистана ведут войну с глобальным терроризмом. Когда региональные и международные террористические группировки открыто помогают талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то как конфликт в Афганистане можно назвать гражданской войной? Между тем, нашу борьбу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следует рассматривать как попытку искоренить терроризм. В частности, игнорирование проблем Афганистана и укоренение терроризма в этой стране не только угрожает интересам сопротивления, но и представляет собой огромную угрозу безопасности всего мира. И, конечно же, недавние события в Афганистане, особенно атака американского беспилотника на Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лучше всего показывают глубину и масштабы присутствия терроризма в Афганистане. По сути, Фронт национального сопротивления — последняя антитеррористическая сила, оставшаяся в Афганистане.

Берген: Каково ваше видение будущего? Особенно если учесть, что по сравнению с временем, предшествовавшим 11 сентября, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль больше районов Афганистана и вооружены сильнее, чем раньше.

Назари: Не вызывает сомнений то, что мы в конце концов освободим страну. На протяжении всей истории Афганистан был свидетелем многих репрессивных режимов, которые просуществовали недолго. Но, отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что наше видение будущего Афганистана — это децентрализованная демократическая республика, где каждый гражданин будет иметь равные права, независимо от этнической принадлежности, религии и пола. Афганистан, в котором будет политический и культурный плюрализм и равные возможности для мужчин и женщин.

Одна из самых главных ошибок политической системы за последние 20 лет заключалась в том, что власть и принятие решений были доверены одному человеку, а все остальные, кроме президента, были отстранены от их принятия. Мы увидели хрупкость системы 15 августа 2021 года — как только Ашраф Гани сбежал, вся политическая система рухнула, как карточный домик. На самом деле причиной быстрого краха системы была имевшая место концентрация власти в политической системе страны. Со временем всё больше политических партий и сил поймут, что примирение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) невозможно. У них фактически был год, чтобы привлечь политические партии и деятелей и сформировать инклюзивное правительство, чего им не удалось сделать. Поэтому другие стороны и политические фигуры также придут к мнению, что сегодня в Афганистане сопротивление — единственный выход.