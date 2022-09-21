Москва, 21 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В России всплеск спроса на автокредиты будет носить временный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в августе 2022 года количество выданных автокредитов выросло по сравнению с июлем, но снизилось на 59%, если сравнивать с последним летним месяцем 2021 года.

Авторынок

«Рост спроса на автокредиты в августе был вызван прежде всего некоторым увеличением объема поставок автомобилей по параллельному импорту и наличием значительного отложенного спроса примерно в 10-15%, который наблюдается в экономике в целом и на автомобильном рынке в том числе с марта 2022 года. Однако, очевидно, что в условиях продолжающегося уже третий год падения автомобильного рынка данный всплеск будет носить лишь временный характер, — сказал Хачатурян. — Ключевым фактором снижения числа выданных автокредитов является сокращение на 7-10% платёжеспособного спроса жителей РФ, которое обусловлено не столько текущей санкционной ситуацией, сколько последствиями пандемии и общим сокращением предложения на рынке».

По его словам, очевидно, что при снижении объемов предложения на рынке в обозримой перспективе сокращение спроса на автокредиты продолжится с примерным темпом 2-3% в месяц.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложение и конкуренция на российском авторынке постепенно растет, что ведет к оживлению автокредитования.