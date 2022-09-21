Москва, , 15:54 — REGNUM В РФ основными объектами потребления со стороны населения останутся электроника, смартфоны, телевизоры, бытовая техника, одежда, обувь, детские товары при значительном доминировании продуктов питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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«Риск пикового сокращения потребительского спроса в России в конце 2022 года или в 2023 году является минимальным, — уверен Хачатурян. — Ключевым фактором, способствующим реализации такого сценария, могли бы стать дополнительные санкции со стороны ЕС и США, которые могут быть приняты в конце осени или в начале зимы. Однако с учетом того, что против российской экономики ввели уже все возможные виды санкций, новых радикальных санкций ждать не стоит, следовательно, и влияние их на потребительский спрос внутри страны будет минимальным».

По его словам, с учетом сложностей в реализации программ параллельного импорта средний темп роста потребительского спроса в конце 2022 и в начале 2023 года может колебаться в диапазоне 1,5-2% в месяц.

«Несмотря на некоторый рост в августе–сентябре спроса на автомобили, скорее всего, основными объектами потребления со стороны жителей РФ останутся электроника, смартфоны, телевизоры, бытовая техника, одежда, обувь, детские товары при значительном доминировании продуктов питания. Основными поставщиками товаров народного потребления, электроники, бытовой техники будут страны Юго-Восточной, Восточной Азии, Китай и Индия, в некоторой степени Иран. Продукты питания в основном будут российскими с дополнениями из стран Юго-Восточной, Восточной Азии, Африки, Южной, Центральной и Южной Америки», — сказал Хачатурян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, тот факт, что в РФ прекратила снижаться потребительская активность, объяснили адаптацией населения к текущей ситуации.

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