Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту схода в Мурманской области пяти вагонов пассажирского поезда, следовавшего в Санкт-Петербург, сообщили 21 сентября в пресс-службе ведомства.

Поезд сошел с рельсов. t. me/telerzd

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 12:40 мск 21 сентября на 1321 км между станциями Куна и Ягельный Бор Октябрьской железной дороги произошёл сход пяти вагонов. Обошлось без пострадавших.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со сходом вагонов пассажирского поезда № 21 направлением Мурманск — Санкт-Петербург.

«На место выехал Мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский. Причины происшествия выясняются, транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — отметили в ведомстве.

Добавим также, что доследственную проверку проводит Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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