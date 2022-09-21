Тамбов, 21 сентября 2022, 15:52 — REGNUM В Тамбовской области усиливают поддержку многодетных семей, увеличив возрастной порог для старшего ребёнка. Данная мера будет действовать, если ребёнок учится очно или является призывником. Это позволит дольше пользоваться всеми льготами и мерами поддержки. Об этом заявил 21 сентября председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.
Тамбовская облдума законодательно продлила статус многодетной семьи до достижения старшим ребёнком 23 лет в случае его очного обучения или прохождения военной службы по призыву.
Отмечается, что в 2021 году на Тамбовщине утратили статус многодетной 1063 семьи, при этом в 902 семьях старшие дети обучались очно либо проходили военную службу по призыву. По предварительным данным, в 2023 году благодаря принятому закону около 900 семей в регионе смогут сохранить статус многодетных.
Также на заседании Тамбовской областной Думы были приняты поправки в закон, касающийся социальной поддержки многодетных семей. В частности, речь идёт об увеличении стоимости питания детей из многодетных семей в школах и организациях профобразования. В новой редакции закона стоимость питания возрастёт с 40 до 57 рублей в день на одного ученика.
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