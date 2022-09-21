Тамбов, 21 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Тамбовской области усиливают поддержку многодетных семей, увеличив возрастной порог для старшего ребёнка. Данная мера будет действовать, если ребёнок учится очно или является призывником. Это позволит дольше пользоваться всеми льготами и мерами поддержки. Об этом заявил 21 сентября председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

https://tambovoblduma.ru Спикер Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин

Тамбовская облдума законодательно продлила статус многодетной семьи до достижения старшим ребёнком 23 лет в случае его очного обучения или прохождения военной службы по призыву.

«До принятия этого закона статус «многодетная семья» присваивался семье, имеющей трёх и более детей в возрасте до 18 лет. Семья теряла статус многодетной, как только старший ребёнок достигал совершеннолетия. Теперь же мы законодательно при определённых условиях даём возможность продлить семьям этот статус, чтобы они могли пользоваться всеми положенными льготами и мерами поддержки», — пояснил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин .

Отмечается, что в 2021 году на Тамбовщине утратили статус многодетной 1063 семьи, при этом в 902 семьях старшие дети обучались очно либо проходили военную службу по призыву. По предварительным данным, в 2023 году благодаря принятому закону около 900 семей в регионе смогут сохранить статус многодетных.

Также на заседании Тамбовской областной Думы были приняты поправки в закон, касающийся социальной поддержки многодетных семей. В частности, речь идёт об увеличении стоимости питания детей из многодетных семей в школах и организациях профобразования. В новой редакции закона стоимость питания возрастёт с 40 до 57 рублей в день на одного ученика.