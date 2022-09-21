Донецк, 21 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Очередной обстрел посёлка Зайцево киевскими боевиками зафиксирован в ДНР. Об этом сообщает 21 сентября представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколки снаряда

Обстрел зафиксирован в 15:30 с позиций ВСУ в Дылеевке. По посёлку Зайцево выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Это пятый с начала суток обстрел Зайцево. Огонь по посёлку ВСУ начали вести в 05:00. Всего по нему выпустили 26 снарядов.

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