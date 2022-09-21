Хабаровск, 21 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Хоккей

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили нападающие Александр Хмелевски и Сергей Шмелёв. У «Амура» отличились Ярослав Лихачёв и Кэмерон Ли.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Салавата Юлаева». Решающий бросок исполнил Сергей Шмелёв.

На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции, на счету команды 10 очков. «Амур» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с семью очками.