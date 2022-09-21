Таллин, , 15:52 — REGNUM Эстония приняла принципиальное решение о закупке средств ПВО ближнего действия, реактивных систем залпового огня HIMARS и всех других закупок на общую сумму более 1,2 млрд евро, что заметно улучшит возможности государственной обороны Эстонии.

Экран радиолокатора ПВО Mil.ru

Об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил местной радиостанции Vikerradio. По его словам, в 2023 году расходы Эстонии на гособорону вырастут как минимум до 2,7% ВВП.

Отвечая на вопрос, соответствуют ли правде сообщения СМИ о том, что в поисках денег для «разнообразия» закупок зарубежных вооружений минобороны приняло решение вместо закупки систем ПВО для прикрытия трех районов, как планировалось изначально, закупить системы для прикрытия только двух районов, Певкур сообщил: «Правда в том, что правительство республики приняло решение закупить для Эстонии средства противовоздушной обороны. В данный момент не было так важно, планировалось ли прикрытие двух или трех районов».

Певкур сообщил, что при создании двух, а не трех районов прикрытия руководство ведомства исходило из мнения, что прикрытие конкретного района не является окончательным решением, и средства ПВО можно «сдвигать» в зависимости от угроз.

«Эти районы прикрытия можно передвигать в соответствии с тем, где они больше всего нужны. Так что короткий ответ заключается в том, что мы дали ход закупке средств ПВО. Мы ждем результатов тендера, и тогда у нас будет точный ответ, какие в точности возможности появятся», — отметил министр.

Он добавил, что многое будет зависеть от того, какой радиус защиты предложат поставщики средств ПВО: «Здесь очень много военных деталей, на которых правительству и не нужно было особо фокусироваться, а сосредоточиться на том, на какой лимит средств для закупки мы можем рассчитывать».

Певкур признал, что пока выделенных средств хватает лишь для прикрытия средствами ПВО двух районов страны. «Мы должны исходить из того, сколько мы как налогоплательщики готовы вместе вложить в то, чтобы оборона Эстонии была максимально эффективной», — констатировал он.

Певкуру напомнили слова премьер-министр страны Кайи Каллас в интервью The Wall Street Journal о том, что «эстонская культура и Старый город Таллина не обязательно подлежат защите». СМИ попросили подтвердить министра обороны, будет ли защищен Таллин средствами ПВО.

Певкур заявил на это, что Таллин является тем районом, который планируется защитить ПВО: «Военное планирование в первую очередь исходит из того, чтобы было защищено эстонское государство в целом, защищена наша столица, защищены наши войска».

«Наша задача — обеспечить выживание эстонского государства, защиту эстонского народа. Именно этим мы и занимаемся», — добавил он, не став конкретно отвечать на вопрос, где будет располагаться второй район прикрытия ПВО — возле второго по населению города страны Тарту (юго-восток страны) или военных баз НАТО в Тапа и Эмари (северная Эстония).

Он также отметил, что в защите своей территории страна рассчитывает на помощь союзников по НАТО.