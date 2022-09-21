Неклиновский район, Ростовская область, 21 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Неклиновский районный суд приговор бывшему главному инженеру — заместителю директора по производству МУП «Управление «Водоканал» Таганрога, по делу о гибели 12 рабочих на коллекторе в Дмитриадовке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 21 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Приговором суда Юрий П. признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть 12 сотрудников МУПа (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Ему назначено наказание в виде трёх лет и шести месяцев колонии-поселения, а также двухлетнего запрета вести деятельность, связанную с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИА REGNUM напоминает, что трагедия произошла в мае 2021 года. Во время ремонта на канализационном коллекторе произошёл выброс метана. В результате погибли 12 человек.