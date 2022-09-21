Кишинёв, , 15:49 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 21 сентября провела встречу с послом Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба главы молдавского правительства.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Глава исполнительной власти выразила заинтересованность Республики Молдавия в укреплении сотрудничества в сфере энергетики, анализируется возможность импорта природного газа из Азербайджана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гаврилица заявила о желании молдавской стороны укрепить сотрудничество с азербайджанским бизнесом в сфере инвестиции. По её словам, Молдавия, несмотря на трудности, смогла привлечь инвестиции из Бельгии, Нидерлантов, Турции, США, Германии, Литвы и Великобритании.

Напомним, цена, по которой Молдавия приобретает газ в России, является одной из наиболее высоких в Восточной Европе. Это снижает рентабельность многих предприятий в стране. Руководство