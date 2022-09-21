Владикавказ, , 15:48 — REGNUM Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поддержал решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Он отметил, что в республике с начала спецоперации на территории б. УССР работает призывная комиссия. Уже созданы и отправлены в зону её проведения два подразделения добровольцев «Алания» и «Осетия». Работа по выполнению поручения Путина будет усилена, подчеркнул Меняйло.

Сергей Меняйло Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поддержать инициативу нашего президента, обеспечить победу в этой большой решающей схватке — это наш долг. И мы его выполним!» — заверил глава РСО-Алании.

Как отмтел Меняйло, «имена выходцев из Осетии золотыми буквами вписаны в военную историю страны», и нынешнее поколение жителей республики продолжит «эту ратную летопись» — отстоит целостность нашей страны.

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