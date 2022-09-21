Санкт-Петербург, 21 сентября 2022, 15:53 — REGNUM Сайт международного аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга взломали, передает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Злоумышленники, которые смогли получить доступ к сайту воздушной гавани Петербурга, призвали жителей России в случае, если они окажутся мобилизованными, совершить воинское преступление, которое строго наказывается согласно Уголовному кодексу РФ.
«Наблюдались кратковременные сбои сайта (несколько минут), их удалось оперативно устранить», — прокомментировали в пресс-службе «Пулково».