Москва, , 15:47 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации довольно логичное в той стратегии, в которой принимаются решения по поддержке российских граждан в ДНР и ЛНР, заявила корреспонденту политконсультант Алена Август.

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«Мы понимаем, что эти люди, с которыми нас объединяют общая история, общая культура, должны получить поддержку от РФ. Если не Россия, то кто встанет на их защиту.

Это, конечно, непростое решение, которое принял президент РФ, но, даже по всем результатам социологических опросов, россияне к этому относятся именно с той точки зрения, что людей на Донбассе необходимо защитить, поддержать и другого варианта просто не существует. Мы не бросаем своих.

Мы видим, что это уже не спецоперация между Россией и б. УССР, а НАТО абсолютно чётко заявило, что ведет войну с Россией. Тем более что мы видим, насколько часто стали повторяться провокации в приграничных территориях.

Наши российские города страдают, поэтому, конечно, растет напряжение. Это уже посягательство конкретно на территорию России. Поэтому другой вариант, кроме как защищать рубежи Родины, вряд ли можно предполагать.

Что касается самой мобилизации, то, конечно, это слово в истории России мало кто хотел услышать. Люди думали, что никогда больше такого не случится. Но это не та мобилизация, когда всех забирают под одну гребёнку и в семье забирают всех мужчин.

Во-первых, нынешняя мобилизация — достаточно мягкий вариант. Четко определены категории, кто подлежит мобилизации.

Во-вторых, даже те люди, которые будут мобилизованы, по сути, заключают контракт. Это тоже очень важная история.

Нынешнюю мобилизацию ни в коем случае нельзя сравнивать с Великой Отечественной войной, когда война была народ против народа. Сейчас Россия защищает народ от киевского режима. С Россией воюет не народ б. УССР, а с нами воюет и на нас нападает киевская администрация, которая продалась и полностью управляется НАТО.

Это совершенно необычный конфликт в истории человечества. Россия снова решает судьбы не только ряда стран, но и мира, потому что это конфликт, на который обращает внимание весь мир», — высказала своё мнение политконсультант.

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