Владивосток, 21 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

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В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Денис Зернов, Филипп Майе и защитник Владислав Ерёменко. У «Адмирала» отличился форвард Рудольф Червены.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, на счету команды 14 очков. «Адмирал» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с девятью очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября «Металлург» одержал победу над «Адмиралом» со счётом 2:0.