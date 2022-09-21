Курган, 21 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Курганской области перед судом предстанет группа граждан, которые обвиняются в дистанционном мошенничестве на сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

(сс) sajinka2 Мошенничество

По данным следствия, четверо участников группы, представляясь сотрудниками департаментов строительства, предлагали предпринимателям беспроигрышное участие в тендере по заключению государственного либо муниципального контракта на проведение ремонтно-строительных работ. Они убеждали бизнесменов приобрести так называемый «сертификат антикоррупционного менеджмента» стоимостью около 30 тысяч рублей в подконтрольных им организациях. На самом деле повлиять на результаты конкурсов и тендеров они не могли. Получив деньги, соучастники переставали выходить на связь.

В итоге сертификаты приобрели 52 предпринимателя из Иркутска, Саратова, Екатеринбурга, Уфы, Москвы и других городов России на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. В настоящее время материалы уголовного дела, составляющие более 60 томов, направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудницу министерства промышленности и энергетики Ростовской области заподозрили в афере с субсидиями в размере 36 млн рублей на строительство заправки в Ростове-на-Дону.