Донецк, 21 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 21 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:40 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября киевские каратели обстреляли Донецк и Горловку.

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