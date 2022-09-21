Москва, 21 сентября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Законопроект о контроле государства за результатами охотхозяйственной деятельности внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Владиславом Резником («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается скорректировать публично значимые цели заключения государством охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определив их как устойчивое сохранение и использование охотничьих ресурсов.

Так, в дополнение к обязанности поддерживать на территории охотничьих угодий минимальное количество особей отдельных видов охотничьих животных, вводится обязанность охотпользователя осуществлять фактическую добычу таких видов охотничьих животных, в объеме не менее 50% от установленной квоты добычи.

«Данная обязанность позволит оценить эффективность ведения охотничьего хозяйства, что в дальнейшем может применяться при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, предоставления различных преференций и мер государственной поддержки», — отмечают авторы.

Одновременно, неоднократное в течение 5 лет невыполнение обязательства по освоению квоты добычи либо нарушение обязательства по поддержанию минимального количества особей животных, проектируются в качестве прямых оснований для расторжения охотхозяйственного соглашения в судебном порядке.

Кроме этого, в качестве обязанности охотпользователя предлагается закрепить требование к наличию минимально необходимого количества работников, в том числе имеющих профильное образование в области охотоведения, для обеспечения деятельности по оказанию услуг в сфере охотничьего хозяйства и получению продукции охоты, рассчитываемого в зависимости от площади и географического расположения охотничьего угодья, направленности ведения охотничьего хозяйства (в число таких работников могут включаться биологи, охотоведы, производственные охотничьи инспектора, егеря).

Однако это требование будет применяться только в отношении новых охотхозяйственных соглашений, заключаемых после вступления проектируемых изменений законодательства в силу.

Пересматриваются цели и содержание государственного контроля и надзора за деятельностью охотпользователей путем смещения акцентов с формального контроля за процессом ведения хозяйственной деятельности, в пользу содержательного контроля за количественными результатами такой деятельности. Учитывая это, а также в связи со вступлением в силу с 9 декабря 2021 года норм, регулирующих порядок замены стороны охотхозяйственного соглашения, предлагается установить единый срок действия заключаемых охотхозяйственных соглашений — 49 лет.

На основании обращений регионов (Смоленская, Калужская, Мурманская, Свердловская, Новосибирская, Магаданская области, Приморский край и другие, всего — более 50 регионов) проектом закона предлагается исключить норму о минимальной 20% доле общедоступных охотничьих угодий от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации, передав право определять эту долю самим регионам, исходя из географических особенностей и ресурсных возможностей региона.

Одновременно предлагается предъявить требования к органам власти субъектов РФ проводить на территории общедоступных охотничьих угодий биотехнические мероприятия в объеме и порядке, определённом Минприроды России.

Законопроектом предлагается упразднить проведение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) материалов, обосновывающих ежегодные объёмы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих животных.

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