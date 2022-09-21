Таллин, , 15:40 — REGNUM Эффект частичной мобилизации, объявленной в России в среду, 21 сентября, может начать сказываться в б. УССР только в начале 2023 года. Так, по сообщению портала гостелерадиовещания Эстонии ERR, считает эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Сакс убежден, что РФ не готова провести такую масштабную мобилизацию в короткие сроки: «Мобилизация может оказать какое-то существенное влияние на ход событий где-то с первых месяцев следующего года, то есть когда пройдет год с начала СВО».

«Переброска новых войск на фронт пройдет не так быстро. Это, безусловно, займет довольно много времени, это очень большой вызов для российского госаппарата», — так аргументировал он свое мнение.

Сакс уверен, что у россиян в первую очередь «проблемы» по военным профессиям, требующим более длительной подготовки. «Летчиков так в ВВС никто не мобилизует, а вот танкистов, артиллеристов, связистов можно мобилизовать из резерва и потом направить на дополнительное обучение», — заявил Сакс.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу после объявления в стране частичной мобилизации перечислил категории граждан, которые будут призываться.