Таллин, 21 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Эффект частичной мобилизации, объявленной в России в среду, 21 сентября, может начать сказываться в б. УССР только в начале 2023 года. Так, по сообщению портала гостелерадиовещания Эстонии ERR, считает эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Сакс убежден, что РФ не готова провести такую масштабную мобилизацию в короткие сроки: «Мобилизация может оказать какое-то существенное влияние на ход событий где-то с первых месяцев следующего года, то есть когда пройдет год с начала СВО».

«Переброска новых войск на фронт пройдет не так быстро. Это, безусловно, займет довольно много времени, это очень большой вызов для российского госаппарата», — так аргументировал он свое мнение.

Сакс уверен, что у россиян в первую очередь «проблемы» по военным профессиям, требующим более длительной подготовки. «Летчиков так в ВВС никто не мобилизует, а вот танкистов, артиллеристов, связистов можно мобилизовать из резерва и потом направить на дополнительное обучение», — заявил Сакс.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу после объявления в стране частичной мобилизации перечислил категории граждан, которые будут призываться.