Джакарта, , 15:40 — REGNUM Полиция Индонезия арестовала 14 человек, связанных с демонстрацией в защиту губернатора Папуа, проведенной членами народной коалиции Папуа в городе Джаяпура, сообщает CNN Indonesia.

Маноквари. Западное Папуа David Worabay

Десятки людей были арестованы, потому что их поймали с огнестрельным оружием, острыми предметами и традиционным оружием.

«Результат массового рейда протестующих, поддерживающих губернатора Папуа. Мы взяли под охрану около 14 человек, которые были пойманы с острым оружием», — заявил бригадный генерал Рамдани Хидаят.

Силы безопасности будут продолжать обеспечивать безопасность всех общественных мероприятий в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Австралии подписали меморандум о взаимопонимании для укрепления экономического сотрудничества между двумя странами.

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