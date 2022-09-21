Москва, , 15:38 — REGNUM Правительству стоит рассмотреть вопрос об увеличении закупок цветных и драгоценных металлов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

«Все-таки надо правительству серьезно рассмотреть возможность увеличения закупок золота, как вы правильно сказали, никеля, драгоценных металлов. Во-первых, подержать наших производителей, во-вторых, это, конечно же, лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то за рубежом на каких-то счетах», — сказала Матвиенко в ходе «правительственного часа» с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Напомним, ранее Решетников заявил о возможном увеличении доли транспортных издержек в экономике из-за переориентации с западных рынков на восточные.

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