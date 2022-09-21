Москва, , 15:38 — REGNUM В России начиная с ноября 2022 года и на протяжении всего 2023 года потребительский импорт будет расти темпом 1,5-2,4% в месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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«Ускорение темпов роста потребительского импорта к концу 2022 — началу 2023 года прежде всего будет обусловлено стабильностью выстраивания логистических цепочек с дружественными и нейтральными странами при организации параллельного импорта, — сказал он. — А вот существенного ускорения темпов инвестиционного импорта в течение 2023 года ждать не стоит. В условиях сохраняющихся рисков вторичных санкций наиболее вероятен рост в диапазоне 0,4-0,6% в течение ноября 2022 — февраля 2023 года».

По его словам, наиболее значимыми игроками в данном аспекте будет Китай, Индия и Иран. Основными объектами вложений станут производство автомобилей, поставки сельскохозяйственных товаров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ применение схем параллельного импорта привело к появлению дополнительных наценок на заграничную продукцию.