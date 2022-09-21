Москва, 21 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Решение чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена сдаться в партии против американца Ханса Ниманна вызвано эмоциональным срывом. Об этом 21 сентября заявил российский шахматист Сергей Карякин.

Ruchess.ru Магнус Карлсен покидает зал для пресс-конференций

«Похоже на эмоциональный срыв. Уже два месяца все терзают его одним вопросом — почему отказался от матча на первенство мира? Это давит психологически, Магнусу не дают играть в своё удовольствие», — приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что трудно понять, что произошло в партии с Ниманном. По его словам, Карлсен сейчас явно не в своей тарелке, а отправной точкой такого состояния стал отказ от матча за корону.

Как сообщало ИА REGNUM, Карлсен сдался после второго хода в партии с Ниманном, которого заподозрил в нечестной игре в онлайн-турнире. Ранее он отказался защищать свой титул чемпиона мира в матче с Яном Непомнящим.