Донецк, , 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём обращении 21 сентября подтвердил, что именно с РФ связаны защита и развитие Донбасса. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в обращении, опубликованном в телеграм-канале.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, жители республики сделают свой выбор на референдуме. Для Донбасса наступил знаменательный день, означающий возвращение домой.

«Сегодня в обращении президент это подтвердил. Россия с Донбассом, Россия с нами… Россия — это защита, Россия — это стабильность, Россия — это развитие для Донбасса», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия приложит все усилия для обеспечения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в РФ. Будут поддержаны те решения, которые примут люди. Также президент объявил о частичной мобилизации, необходимой для ответа на нынешние угрозы.

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