Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду и её австрийский коллега Александр Ван дер Беллен провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба молдавского президента.

Bundespraesident.at Александер ван дер Беллен

«Стороны обсудили возможности укрепления двустороннего сотрудничества между нашей страной и Австрией, а также программу реформ Республики Молдавия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Санду пригласила Беллена посетить Молдавию. Она также поблагодарила его за то, что Австрия поддержала присвоение Молдавии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Напомним, Санду посещала Вену в августе по приглашению Беллена. Там она участвовала в европейском форуме Alpbach 2022.