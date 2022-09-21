Казань, , 15:37 — REGNUM В трех городах Татарии с 23 по 27 сентября будут работать избирательные участки для вынужденных переселенцев с Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом 21 сентября сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Референдум Tatarstan.ru

Он уточнил, что избирательные участки в дни референдумов откроют в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Один из участков в Казани будет работать на базе КЦ «Сайдаш», в Альметьевске — в ДК «Нефтьче», в Набережных Челнах — в «Роднике».

«Мы понимаем важность задач, имеем опыт в этой работе и организуем работу участков для голосования на референдуме. У всех граждан, которые были вынуждены уехать с территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, должна быть возможность проголосовать, и мы окажем необходимое содействие», — цитирует «Татар-информ» Кондратьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области поддержка проведения референдума о воссоединении с Россией достигла рекордных значений.

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