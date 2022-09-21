Брянск, 21 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Итоги прошедшего купального сезона подвели 21 сентября в администрации Брянска. Летом на водных объектах города утонули шесть человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Андрей Репин ИА REGNUM Купание

Все несчастные случаи произошли на несанкционированных пляжах. Детей среди погибших не было. В официальных местах купания спасатели предотвратили гибель 24 человек.

В купальном сезоне 2021 года утонули шесть человек, в 2020 году — девять жителей.