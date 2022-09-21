Москва, , 15:34 — REGNUM Тот факт, что в РФ прекратила снижаться потребительская активность, объясняется адаптацией населения к текущей ситуации, а также тем, что запасы, которые были сделаны в период ажиотажного стрессового спроса в феврале–марте 2022 года, начали подходить к концу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Ирина Разинкина.

Падение Finobzor.ru

«Кроме того, в месяцы сбора урожая наблюдается рост покупательской активности на рынке сельскохозяйственной продукции в связи с заготовками на зиму, которые традиционно делают жители РФ, — сказала Разинкина. — Новая волна спада потребительского спроса может возникнуть как следствие дальнейшего снижения реальных располагаемых доходов населения».

Она отметила, что, несмотря на наблюдаемое в августе снижение индекса потребительской корзины, на отдельные потребительские услуги цены росли.

«Продолжится сжатие доли непродовольственных товаров в структуре спроса. Кроме того, ввиду сокращения импорта ряда товаров потребители вынуждено смещают свой спрос в сторону других товарных групп (отечественных или иностранных производителей, только входящих на российский рынок). Этот процесс в краткосрочном периоде может сопровождаться снижением спроса по причине потребительской настороженности и опасений получить товары с другими потребительскими свойствами с точки зрения функционала, качества, долговечности и сервиса», — подытожила Разинкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Мастеров заявил о высоких рисках нового падения в России потребительского спроса в 2022 или 2023 году.

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