Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Житель Дагестана Омар Абасгаджиев признан виновным в пособничестве террористической деятельности. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к восьми годам колонии за денежный перевод члену террористической организации, сообщили 21 сентября в пресс-службе суда.

Sntat.ru Террорист

Как было установлено в ходе следствия, в январе 2022 года подсудимый перевел международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 900 рублей. Перевод был сделан через платежный терминал в городе Сочи.

По приговору суда ближайшие восемь лет житель Дагестана проведет в колонии строгого режима, а первые три из них — в тюрьме.