Мурманск, 21 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В результате схода с рельсов пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, никто не пострадал, сообщили 21 сентября в пресс-службе «Октябрьской железной дороги».

пресс-служба РЖД. Поезд сошел с рельсов

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21 сентября на перегоне Куна — Ягельный Бор Мурманского региона Октябрьской железной дороги произошел сход вагонов в составе поезда №21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург.

«По предварительной информации, в сходе пять вагонов, все вагоны на колесах. Пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны», — добавили в ОЖД.

В настоящий момент в РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова, к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Мурманск и Кандалакша.

«Делаем все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке. Причины произошедшего устанавливаются», — заверили в пресс-службе.