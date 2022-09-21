* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан в результате соглашения в Дохе и вывода иностранных войск из страны, у Америки и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по-видимому, были напряжённые отношения. Но освобождение известного наркоторговца и его обмен на американского гражданина вызвали много вопросов об открытых и тайных отношениях между Вашингтоном и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Хаджи Башир Нурзай, известный торговец наркотиками, приговорённый к пожизненному заключению за преступление, связанное с транспортировкой наркотиков в больших количествах в Соединённых Штатах, был освобождён 19 сентября и обменен на Марка Фририкса, ветерана американских ВМС, в аэропорту Кабула.

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Министра иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки назвал освобождение Нурзая «большим достижением», а президент США Джо Байден заявил, что для этой сделки было необходимо принять «трудные решения».

Ссылаясь на источник в правительстве США, CNN сообщил, что «возвращение Марка Фририкса домой было главным приоритетом для президента Байдена и его команды национальной безопасности».

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал освобождение Фририкса, заявив, что он будет работать над освобождением других американцев, которые были «произвольно и несправедливо» задержаны за границей.

Выступая перед Афганским национальным телевидением, которое находится под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Нурзай сказал: «Меня освободили через 17 лет и пять месяцев. Я надеюсь, что моё освобождение улучшит отношения Афганистана с Америкой».

По результатам этих переговоров возникает вопрос, являются ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США врагами друг для друга или давними друзьями с обширными тайными и мафиозными связями.

Открытая враждебность

За последние 20 лет талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) определили Америку как врага номер один и рассматривали войну, кровопролитие и теракты террористов-смертников в Афганистане как «джихад против агрессии и оккупации» со стороны США.

Взяв под свой контроль Афганистан, группировка официально провозгласила 20-летнюю войну в Афганистане «Джихадом против Америки» и объявила день ухода США из Афганистана официальным праздником.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считали прежнее правительство Афганистана марионеткой США и заявляют, что с приходом движения к власти оккупация закончилась, и теперь Афганистан обрёл свою настоящую независимость.

Но с выводом американских и натовских сил из Афганистана и падением предыдущего правительства, действительно ли страна получила реальную независимость или в Афганистане начался очередной цикл беспорядков, игр разведок и прокси-войн?

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыто называют Америку своим врагом, в этом есть много сомнений. Освобождение Башира Нурзая, печально известного торговца наркотиками и финансового спонсора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, усилило эти сомнения.

Означает ли джихад талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против Америки сделку по наркотикам и освобождение крупнейшего наркоторговца Афганистана?

За двадцать лет войны в результате терактов смертников и смертоносных взрывов погибли тысячи ни в чем не повинных мирных жителей. Неужели все это делалось для освобождения финансового покровителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на деньги от наркотрафика?

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Тайная дружба

Хотя американские власти и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считаются врагами друг друга, сделки и взаимодействие двух сторон показывают, что между этой группировкой и американским правительством существуют прочные тайные связи.

Чтобы доказать свою добрую волю талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США на первом этапе до соглашения в Дохе освободили более пяти тысяч опасных заключённых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказав политическое и экономическое давление на афганское правительство, с тем чтобы изменить ход войны в пользу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На втором этапе Соединённые Штаты подписали соглашение в Дохе и вывели все иностранные войска из Афганистана, чтобы облегчить возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

На третьем этапе (и этому есть много свидетельств) спецпредставитель США Залмай Халилзад звонил командирам афганских армейских корпусов и просил их не воевать против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и передать им всю свою военную технику. Призывы Халилзада ускорили продвижение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к Кабулу, и радикалы быстро захватили столицу и заняли президентский дворец после падения провинций и бегства Ашрафа Гани.

Кроме того, Соединённые Штаты оставили талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передовую военную технику на сумму семь миллиардов долларов, которую группировка теперь использует для подавления своих противников.

Однако теперь, похоже, игра дошла до стадии, когда американцы положат конец давлению на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), освободив финансистов и возродив сети наркоторговли, обеспечат основу для продолжения правления этой группировки.

Несомненно, США не окажут всесторонней поддержки талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без обеспечения своих долгосрочных интересов в Афганистане.

Учитывая присутствие в Афганистане различных террористических группировок и освобождение самого известного наркоторговца, создаётся впечатление, что американцы пытаются экспортировать терроризм в Среднюю Азию через Афганистан и превратить эти страны в места войн, постоянных конфликтов и центры наркоторговли, чтобы они могли сохранить свои позиции военной, политической и экономической сверхдержавы.