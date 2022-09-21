Москва, 21 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Киевские боевики крупнокалиберным зарядом повредили одну из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока Запорожской АЭС, сообщили 21 сентября в Министерстве обороны РФ.

Запорожская АЭС

«[Киевская] артиллерия продолжала обстрелы города Энергодар и территории Запорожской атомной станции. В результате взрыва [киевского] крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды Первой системы безопасности Пятого энергоблока», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, прошедшей ночью артиллерией ВСУ был нанесён удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар.

«Обстрел станции вёлся с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец. Ответным огнем артиллерийские подразделения ВСУ подавлены», — добавили в Минобороны.

В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остаётся в норме.