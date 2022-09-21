Калуга, , 15:31 — REGNUM В Калужской области, как и во всей стране 21 сентября, началась частичная мобилизация жителей региона. Мероприятия проходят в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на военного комиссара Калужской области Сергея Кузьменкова.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Частичной мобилизации подлежат люди: из запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. Ограниченно годные к службе россияне, согласно закону, призваны не будут. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправлены не будут. Студентов, обучающихся в вузах, призывать на спецоперацию не будут. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях. Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус военнослужащих-контрактников. Контракты о прохождении военной службы будут действовать до конца периода частичной мобилизации, кроме установленных указом случаев увольнения. Всего в действующую армию в стране будут призваны 300 тысяч резервистов», — отметил Сергей Кузьменков.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу, в Калужской области сформировано подразделения имени маршала Жукова. Бойцы готовы дать отпор неонацизму и с честью выполнить воинский долг.

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