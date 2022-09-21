Москва, 21 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Белоруссия и другие самостоятельные государства поддержат действия России в Донбассе и на других территориях б. УССР. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 21 сентября на встрече со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Он напомнил о «внушительном обращении» президента России Владимира Путина, касающемся спецоперации. Речь шла о защите суверенитета, безопасности, территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли людей самостоятельно определять своё будущее, отметил Патрушев.

«Убеждён в том, что самостоятельные правительства и народы, конечно, белорусский народ, будут нас в этом поддерживать», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России, обусловленной ситуацией в б. УССР.

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