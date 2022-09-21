Ярославль, , 15:34 — REGNUM Бывший начальник управления технологических присоединений ПАО «МРСК» «Центра»-«Ярэнерго», а также директора ООО «Каскад-Энергосеть» и ООО «Инженерная компания «Ресурс» осуждены за мошенничество и посредничество в коммерческом подкупе. Об этом сообщают пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области и региональное управление Следственного комитета. События происходили в 2018 году.

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«Из материалов дела следует, что для технологического присоединения к энергосети строящегося объекта, директор коммерческой фирмы г. Ярославля, осуществляющей строительство, обратился с заявкой в адрес филиала ПАО «МРСК-Центра»-«Ярэнерго», в ответ на которую получил расчет стоимости подключения в размере более 17 млн. рублей», — пояснили в ярославском УФСБ.

Затем к директору фирмы обратился знакомый, предложивший через посредника договориться о снижении стоимости до 4 миллионов 500 тысяч рублей за денежное вознаграждение.

«Используя неосведомленность заказчика о способах расчета стоимости присоединения к энергосетям, злоумышленники рассчитывали совершить хищение денег коммерческой фирмы в размере 5 млн. рублей», — рассказали в ФСБ.

Передаче муляжа произошла под контролем сотрудников ФСБ, всех фигурантов задержали. 21 сентября 2022 года стало известно решение суда, всех трёх признали виновными и назначили им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев.