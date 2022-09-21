Ярославль, 21 сентября 2022, 15:34 — REGNUM Бывший начальник управления технологических присоединений ПАО «МРСК» «Центра»-«Ярэнерго», а также директора ООО «Каскад-Энергосеть» и ООО «Инженерная компания «Ресурс» осуждены за мошенничество и посредничество в коммерческом подкупе. Об этом сообщают пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области и региональное управление Следственного комитета. События происходили в 2018 году.
Затем к директору фирмы обратился знакомый, предложивший через посредника договориться о снижении стоимости до 4 миллионов 500 тысяч рублей за денежное вознаграждение.
Передаче муляжа произошла под контролем сотрудников ФСБ, всех фигурантов задержали. 21 сентября 2022 года стало известно решение суда, всех трёх признали виновными и назначили им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев.