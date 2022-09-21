Чебоксары, 21 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Киевский режим стал для Донбасса «кровным врагом», жители республик жили «в полном страхе, оказавшись на грани уничтожения». С воссоединением с Россией геноциду в Донбассе придёт конец. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Государственного совета Чувашской Республики Леонид Черкесов, который также руководит Ассамблей народов, проживающих в Чувашии.

Cap.ru Леонид Черкесов

Спикер республиканского парламента отметил, что в Донбассе «давно потеряли веру в руководство «своей» страны», которая для них стала «не просто мачехой, а кровным врагом». Жители ДНР и ЛНР годами жили «в полном страхе, оказавшись на грани уничтожения», и искали защиту, надеясь, что с воссоединением с Россией «геноциду наконец-то придёт конец».

«Выбор в пользу России принесёт Донбассу и другим областям [б. УССР] гарантию безопасности», — уверен Леонид Черкесов.

Говоря о референдуме, он выразил уверенность в том, что «любой здравомыслящий человек между ежедневным риском, ежечасной угрозой смерти и потери близких людей или мирной жизнью, конечно же, выбирает мирное будущее».

«Спокойствие в Донбассе сегодня не может гарантировать никто, кроме России. Этот выбор будет абсолютно легитимным. Мы уже видим, что даже без референдума сотни и тысячи жителей Донбасса получают российские паспорта. Многие уже давно считают себя гражданами нашей страны. А после референдума они станут нашими полноправными соотечественниками. Ничто не может быть выше воли народа», — подчеркнул Леонид Черкесов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей пройдут референдумы о воссоединении с Россией.