Берлин, , 15:24 — REGNUM В классической массовой многопользовательской ролевой игре (MMORPG) Tibia, которую в 1997 году выпустила немецкая студия CipSoft, впервые появится звук. Об этом 21 сентября сообщает портал Comicbook.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ранее разработчики несколько раз намекали, что добавят звук в Tibia в 2022 году, но не называли конкретных сроков. Они отметили, что добавление такой функции в игре, которая вышла 25 лет назад, является серьёзным изменением, поэтому CipSoft предоставит игрокам возможность выбирать, какие звуки они хотят слышать, а какие нет.

«Это позволит вам установить темп, в котором вы хотите исследовать этот новый и свежий аспект Tibia», — заявила CipSoft.

Для справки: релиз Tibia состоялся 7 января 1997 года, пик её популярности пришёлся на 2007 год. Игра распространяется бесплатно, однако геймеры могут купить премиум-аккаунт, который даёт существенные игровые преимущества. Действие Tibia происходит в открытом фэнтезийном мире.

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